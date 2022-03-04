Під удар окупантів потрапила і Яковлівка, що розташована за 30 кілометрів від Харкова. У четвер, 3 березня, рашисти цинічно атакували мирне село з повітря.

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Унаслідок атаки населений пункт, у якому проживало майже 600 людей, був практично зруйнований. За даними рятувальників, російські бомби розгромили щонайменше 30 приватних будинків. 7 осіб були поранені, ще 2, на жаль, загинули.

Шокований мешканець Яковлівки показав рештки своєї домівки. Від його помешкання та автомобіля залишилися суцільні руїни. "П*зда всьому", – емоційно прокоментував автор відео.

Розбомблена росіянами Яковлівка: дивіться відео (18+)

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