"Может сыграть злую шутку с Путиным": почему в Кремле не решатся использовать ядерное оружие

В Кремле понимают, что Запад больше не боится ядерной атаки России. Однако этого еще не понял сам Владимир Путин в своем бункере.

Осознание в Кремле, в окружении Путина, может сыграть с ним злую шутку. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Олег Жданов.

К теме Джонсон не думает, что Путин пойдет на применение тактического ядерного оружия в Украине

Он подчеркнул, что очень сомневается в том, что Россия использует ядерное оружие. Однако в случае, если Путин таки решился на ядерный удар, в окружении Путина на решения уже не способны.

Понимание в Кремле того, что Запад больше не боится ядерного удара, может сыграть злую шутку с Путиным,

– отметил военный эксперт.

Как пояснил Жданов, Путин никогда не принимает единоличных решений, а всегда пытается переложить ответственность на коллектив: то Совет безопасности России, то Госдуму, то российский генштаб.

Это значит, что даже Путин и захотел использовать ядерное оружие – его приказ вряд ли кто-либо в России поддержал и выполнил, заметил эксперт.

Жданов о ядерной угрозе от России: смотрите видео