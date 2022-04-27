Усвідомлення у Кремлі, в оточенні Путіна, може зіграти з ним злий жарт. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Олег Жданов.

До теми Джонсон не думає, що Путін піде на застосування тактичної ядерної зброї в Україні

Він наголосив, що дуже сумнівається у тому, що Росія таки використає ядерну зброю. Однак у випадку, якби Путін таки наважився на ядерний удар, в оточенні Путіна на рішення вже не здатні.

Розуміння у Кремлі того, що Захід більше не боїться ядерного удару, може зіграти злий жарт з Путіним,

– зазначив військовий експерт.

Як пояснив Жданов, Путін ніколи не ухвалює одноосібних рішень, а завжди намагається перекласти відповідальність на колектив: то на Раду безпеки Росії, то Держдуму, то російський генштаб.

Це означає, що навіть Путін і захотів використати ядерну зброю – його наказ навряд чи хто у Росії підтримав та виконав, зауважив експерт.

Жданов про ядерну загрозу від Росії: дивіться відео