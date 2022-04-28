"Ой, у лузі червона калина" детским голосом в опустевшем Краматорске: щемящее видео
Источник:телеграмм Павла Кириленко
Краматорск Донецкой области значительно пострадал от атак российской армии. Вымученный город продолжает жить, несмотря на обстрелы, которые время от времени возобновляют россияне, а по улицам раздаются украинские повстанческие песни.
Даже в самые темные времена в Краматорске звучит украинская песня
Так, начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал видео из Краматорска, где слышно, как ребенок поет "Ой, у лузі червона калина".
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Невероятная сила украинской песни пробивается даже в самые темные времена.
Тишину опустевших краматорских улиц прорезает звонкий девичий голос, распевающий песню Сечевых стрелков. С "Червоною калиною" мы воевали с россиянами сто лет назад, с "Червоною калиною" воюем с ними сейчас,
– написал Кириленко.
Он поблагодарил маленькую украинку за этот яркий момент нашей обороны и подчеркнул: "мы нашу славную Украину непременно развеселим".
Последние новости о ситуации в Краматорске
- На Днепропетровщине из больниц уже выписали 42 пациента, которые получили ранения во время авиаудара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске, который произошел 8 апреля.
- Сейчас в городе остаются 45 – 50 тысяч жителей. Мэр Краматорска сказал, что это слишком много.
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