Рабинович, Дубинский и еще 10: список депутатов, которые не голосуют в Раде

За 2 года работы парламента 12 народных депутатов пропустили 90% голосований. В то же время больше всего голосовали парламентарии от "Слуги народа" и "Европейской Солидарности".

Реже всего голосовал в Верховной Раде нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар. Он принял участие лишь в 2,5% от всех голосований. То есть все остальные разы он не нажимал ни "за", ни "против", ни "воздержался". Вероятно, нардеп просто не ходил на работу.

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Список нардепов-прогульщиков

Степан Ивахив принял участие в 4% голосований;

Вадим Рабинович – 5%,

Андрей Деркач и Игорь Абрамович – 7%,

Игорь Палица, Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев – 8%,

Тарас Козак – 9%,

Александр Герега, Юлия Левочкина, Александр Фельдман – 10%.

Часть нардепов безответственно относится к своим обязанностям. Отказ от голосований стала формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Штрафы за отказ от голосований не слишком влияют на действия депутатов,

– заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Кто чаще всего голосует

Всего за 2 года работы Верховной Рады 9-го созыва состоялось 9500 голосований. Самыми активными были:

"Слуга народа" – 84% голосований;

"Европейская Солидарность" – 80%.

"Голос" – 74%,

группа "Доверие" – 71%,

ВО "Батькивщина" – 63%.

Самые низкие результаты у депутатов группы "За майбутне" и ОПЗЖ – 53% голосований и 46% соответственно.