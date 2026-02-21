Пьет много черного кофе без сахара: в CNN узнали, как начинается рабочий день Зеленского
- Рабочий день президента Зеленского начинается в 3 – 4 часа утра с получения отчетов с фронта, а поддерживать работоспособность ему помогает черный кофе без сахара.
- Первая леди Елена Зеленская отметила, что война является постоянным эмоциональным вызовом для семьи, но они пытаются находить моменты радости.
График президента Украины начинается еще до рассвета – с первых сообщений о ситуации на передовой. В окружении говорят, что война существенно повлияла на его ежедневный режим.
Война значительно повлияла на режим жизни президента. Об этом пишет CNN.
Как начинается рабочий день Зеленского?
Рабочий день президента Украины Владимира Зеленского обычно начинается в 3 – 4 часа утра с получения первых отчетов с фронта.
По данным издания, многолетнее давление и война заметно повлияли на внешность главы государства. В публикации отмечается, что он работает в плотном графике и пьет черный кофе без сахара, чтобы поддерживать работоспособность в течение дня.
Первая леди Елена Зеленская в комментарии для CNN рассказала, что война продолжается для семьи как постоянный эмоциональный вызов. Она подчеркнула, что полноценного ощущения счастья с начала вторжения не было, однако семья пытается находить короткие моменты радости.
Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что Зеленский сохраняет чувство юмора и иногда находит время для чтения или просмотра фильмов, в частности во время поездок.
Как семья Зеленский переживает полномасштабное вторжение?
Елена Зеленская рассказала, что полномасштабное вторжение России изменило ее жизнь, и она испытывает постоянный страх, который пытается контролировать. Первая леди отметила, что семья Зеленских разобщена из-за войны, и они редко видятся с мужем по причинам безопасности.
Зеленская также рассказывала, что не живет вместе с мужем. Семья разъединена. Им удается иногда встречаться, но это бывает довольно редко.
В свою очередь Владимир Зеленский отмечал, что очень скучает по своей семье. Когда Владимир Зеленский общается с женой, они могут обсуждать все, кроме политики.