Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул: не следует забывать, что Россия – огромная военная машина со значительным количеством артиллерии и боекомплектов.

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Работа украинских артиллеристов впечатляет, – Гайдай

Прекрасно просто работают украинские артиллерийские подразделения, они отрабатывают на 100% ту информацию, которую получают. Учитывая те видео, которые мы видели, мы можем сказать, что поражены как командные пункты, так и склады БК и запасы горючего,

– рассказал Гайдай.

Такая меткость украинцев очень больно бьет по русской армии. Это способно останавливать наступление тяжелой вражеской техники.

Россияне пытаются дожать ВСУ в Луганской области

Также глава Луганской ОВА рассказал, что российские войска пытаются дожать украинских защитников в Луганской области. Накануне Министр обороны государства-агрессора Сергей Шойгу уже сообщил Путину, что, мол, Луганская область уже полностью "под контролем" россиян.

Гайдай эту информацию опровергает и говорит, что борьба продолжается. Это на руку нашим военным, укрепляющим позиции на Донбассе.

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Взрывы в Снежном: коротко о взрывах на складах

Ночью 3 июля стало известно о мощных взрывах в Снежном на оккупированной части Донбасса.

Вероятно, что детонировали вражеские склады с боеприпасами. Об этом сообщили местные жители.

В разведке говорят, что именно там россияне могли хранить "Точки-У".

Снежное находится в глубоком тылу, так что достижением является то, что туда удалось "дотянуться".

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