Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він наголосив: не слід забувати, що Росія – це величезна військова машина зі значною кількістю артилерії та боєкомплектів.

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Робота українських артилеристів вражає, – Гайдай

Чудово просто працюють українські артилерійські підрозділи, вони відпрацьовують на 100% ту інформацію, яку отримують. Враховуючи ті відео, які ми бачили, то можемо сказати, що вражені, як командні пункти, так і склади БК та запаси пального,

– розповів Гайдай.

Така влучність українців дуже боляче б'є по російській армії. Це здатне зупиняти наступ ворожої важкої техніки.

Росіяни намагаються дотиснути ЗСУ на Луганщині

Також голова Луганської ОВА розповів, що російські війська намагаються дотиснути українських оборонців на Луганщині. Напередодні міністр оборони держави-агресорки Сергій Шойгу вже повідомив Путіну, що, мовляв, Луганська область вже повністю "під контролем" росіян.

Гайдай цю інформацію спростовує і каже, що боротьба ще триває. Це на руку нашим військовим, які укріплюють позиції на Донеччині.

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Вибухи у Сніжному: коротко про вибухи на складах

Вночі 3 липня стало відомо про потужні вибухи у Сніжному, що на окупованій частині Донеччині.

Ймовірно, що детонували ворожі склади з боєприпаси. Про це повідомили місцеві мешканці.

У розвідці кажуть, що саме там росіяни могли зберігати "Точки-У".

Сніжне перебуває в глибокому тилу, отож досягненням є те, що туди вдалось "дотягнутись".

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