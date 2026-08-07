Опасные находки, дроны и работы: ГСЧС отчиталась о работе после взрывов в Хмельницкой области

Спасатели завершили работу основных сил в Хмельницкой области после проведения мероприятий по разминированию и проверке территорий.

Об этом сообщили в ГСЧС..

В течение недели специалисты активно очищали регион от взрывоопасных предметов, задействуя современные технологии и беспилотные системы. Хотя основные силы уже выполнили свою задачу, точечная работа по полному устранению угроз в населенных пунктах продолжается.

К масштабной операции по разминированию были привлечены пиротехнические расчеты, действовавшие в тесной координации со специалистами Сил беспилотных систем.

Операция спасателей в Хмельницкой области / Фото ГСЧС

Для обследования земельных участков и местных водоемов спасатели использовали дроны и специальные роботизированные комплексы. Благодаря этой технике удавалось безопасно обнаруживать, изымать и транспортировать опасные находки для их дальнейшего уничтожения.

Параллельно с практической очисткой территорий велась просветительская работа среди местных жителей.

Эксперты мобильных классов по минной безопасности совместно с офицерами-спасателями общин проводили инструктажи для детей и взрослых, подробно объясняя алгоритм действий в случае обнаружения подозрительных предметов.

Что было известно ранее?

В настоящее время масштабная фаза операции официально свернута, однако ликвидация последствий чрезвычайного происшествия еще не завершена. На местах продолжают работать саперы, водолазные группы и кинологи.

Они продолжают обследовать территорию, оперативно реагировать на сообщения граждан о новых опасных находках и будут выполнять необходимые работы до полного устранения всех угроз.