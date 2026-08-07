Про це повідомили в ДСНС.

Протягом тижня фахівці активно очищали регіон від вибухонебезпечних предметів, залучаючи сучасні технології та безпілотні системи. Хоча головні сили вже виконали своє завдання, точкова робота з повного усунення загроз у громадах триває.

До масштабної операції з розмінування були залучені піротехнічні розрахунки, які діяли у тісній координації з фахівцями Сил безпілотних систем.

Операція рятувальників на Хмельниччині / Фото ДСНС

Для обстеження земельних ділянок та місцевих водойм рятувальники використовували дрони і спеціальні роботизовані комплекси. Завдяки цій техніці вдавалося безпечно виявляти, вилучати та транспортувати небезпечні знахідки для їхнього подальшого знищення.

Паралельно з практичним очищенням територій тривала просвітницька робота серед місцевих жителів.

Експерти мобільних класів з мінної безпеки спільно з офіцерами-рятувальниками громад проводили інструктажі для дітей та дорослих, детально пояснюючи алгоритм дій у разі виявлення підозрілих предметів.

Що було відомо раніше?

Наразі масштабну фазу операції офіційно згорнуто, проте ліквідація наслідків надзвичайної події ще не закінчилася. На місцях залишаються працювати сапери, водолазні групи та кінологи.

Вони продовжують обстежувати територію, оперативно реагувати на повідомлення громадян про нові небезпечні знахідки й виконуватимуть необхідні роботи до повного усунення всіх загроз.