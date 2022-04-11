Работа гуманитарных коридоров 11 апреля: удалось эвакуировать 4 354 человека
11 апреля 2022 , 22:34Читати новину українською
Гуманитарными коридорами 11 апреля с опасной территории удалось вывезти 4 354 человека. Эвакуировали украинцев из Мариуполя, Запорожской области и Луганской области.
О результатах работы гуманитарных коридоров рассказали в Офисе Президента, сообщает 24 канал. При этом оккупанты игнорировали предварительные договоренности.
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Откуда эвакуировали людей:
- Из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации до Запорожья доехали 3 854 человека.
- Из них из Мариуполя – 556 человек, а еще 3 298 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь.
- Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 513 человек.
До сих пор удерживают автобусы на блокпосте в Васильевке
До сих пор удерживают на блокпосте в Васильевке выехавшие из Запорожья автобусы, чтобы эвакуировать людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Уже третий день россияне игнорируют договоренности пропустить этот транспорт.Обратите внимание! В ОП отметили, что оккупанты постоянно нарушали режим тишины во время проведения эвакуации.
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