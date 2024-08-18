Налетели "Сычи": в ГУР показали, как уничтожают военные цели в тылу России

Воины группы Партизана 9 департамента ГУР МО Украины продолжают наносить удары по врагу. Разведчики показали видео работы на территории врага.

Под удар попадает все: военная техника, комплексы наблюдения, объекты логистики и полевые укрепления россиян.

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Удары дронов по врагу

Как отметили в ГУР, огневого поражения как на фронте, так и в тылу врага разведчики наносят с помощью ударно-разведывательных комплексов "Сыч", а также FPV-дронов.

Рабочая дальность этих средств позволяет работать неожиданно и неожиданно для оккупантов, а значит – результативно,

– акцентируют в ГУР.

Работа разведки на территории врага: смотрите видео

Отметим! Глава ГУР Кирилл Буданов рассказывал, что БпЛА "Сыч" предназначены для огневого поражения точечных целей – бронетехники, небольших фортификационных сооружений и групп личного состава врага. Эти беспилотники используются разведчиками уже длительное время.

"Сыч" может пролететь до 200 километров и обеспечивает качественную фотосъемку. Один комплекс стоит 2 миллиона гривен.