Під удар потрапляє все: військова техніка, комплекси спостереження, об’єкти логістики та польові укріплення росіян.

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Удари дронів по ворогу

Як зазначили у ГУР, вогневого ураження як на фронті, так і у тилу ворога розвідники завдають за допомогою ударно-розвідувальних комплексів "Сич", а також FPV-дронів.

Робоча дальність цих засобів дозволяє працювати несподівано й неочікувано для окупантів, а отже – результативно,

– акцентують у ГУР.

Робота розвідки на території ворога: дивіться відео

Зазначимо! Глава ГУР Кирило Буданов розповідав, що БпЛА "Сич" призначені для вогневого ураження точкових цілей – бронетехніки, невеликих фортифікаційних споруд та груп особового складу ворога. Ці безпілотники використовуються розвідниками вже тривалий час.

"Сич" може пролетіти до 200 кілометрів та забезпечує якісну фотозйомку. Один комплекс коштує 2 мільйони гривень.