Работа над технологическими проектами: Украина и НАТО подписали обновленный меморандум

Агентство связи и информации НАТО и Украина подписали обновленный меморандум о продолжении работы над технологическими проектами. Документ продолжает сотрудничество, начатое в 2015 году.

Глава украинской миссии при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко заявила, что при поддержке союзников наше государство планирует и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления ВСУ.

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Подробнее о сделке

В рамках этого соглашения была разработана региональная программа безопасности воздушного пространства Украина – НАТО для обеспечения раннего уведомления и координации угроз воздушному пространству.

Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, которые помогают им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и выделение трассы самолета.

К слову, соответствующие устройства подключаются через выделенную сеть отдельно от интернета.

Работа с Украиной также включает в себя Инициативу обмена знаниями, где эксперты агентства делятся своими знаниями о практике НАТО по развитию возможностей в сфере:

командование;

управление;

связи;

компьютеров.

Отношения Украины и НАТО: коротко

Отношения между Североатлантическим альянсом и Украиной восходят к началу 1990 года.

Сотрудничество со временем углубилось и является взаимовыгодным, поскольку Украина активно вносит свой вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Наблюдательный совет Агентства одобрил первое соглашение в 2015 году, Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, прежде всего через Трастовый фонд НАТО – Украина.

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