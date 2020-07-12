Верховная Рада продолжит работу в период летнего отпуска. Нардепы планируют провести несколько внеочередных заседаний для принятия ряда неотложных законопроектов.

По словам нардепа от "Слуги народа", вскоре может состояться как минимум 2 внеочередных заседания. Об этом Александр Качура сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Зеленский просит Раду отменить карантинные ограничения зарплат чиновников

Он добавил, что одно заседание состоится по требованию президента, а другое – по требованию народных депутатов.

Договорились, что во время летнего периода наша работа не будет прекращаться. Мы будем собираться из-за накопления необходимых для принятия социальных, антикоронавирусных законопроектов,

– отметил нардеп.

Как рассказал Качура, за межсессионный период нардепы могут собраться всего 3 – 5 раз. Качура заявил, что его профильный парламентский комитет принял решение работать в межсессионный период в обычном режиме.

Интересно В "Слуге народа" рассказали, планирует ли Зеленский распускать Раду

Причиной этому являются "много вопросов, которые надо решить перед местными выборами". Добавим, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР на 13 июля.

О том, какие вопросы запланировали в повестке дня – читайте по ссылке.