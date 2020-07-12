Верховна Рада продовжить роботу у період літньої відпустки. Нардепи планують провести кілька позачергових засідань для ухвалення низки нагальних законопроєктів.

За словами нардепа від "Слуги народу", незабаром може відбутися щонайменше 2 позачергових засідань. Про це Олександр Качура сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Він додав, що одне засідання відбудеться на вимогу президента, а інше – на вимогу народних депутатів.

Домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися. Ми будемо збиратися через накопичення необхідних для ухвалення соціальних, антикоронавірусних законопроєктів,

– зазначив нардеп.

Як розповів Качура, за міжсесійний період нардепи можуть зібратися загалом 3 – 5 разів. Качура заявив, що його профільний парламентський комітет ухвалив рішення працювати у міжсесійний період у звичайному режимі.

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Причиною цьому є "багато питань, які треба розв'язати перед місцевими виборами". Додамо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР на 13 липня.

Про те, які питання запланували у порядку денному – читайте за посиланням.