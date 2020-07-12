Робота не припинятиметься, – Качура анонсував позачергові засідання Верховної Ради влітку
Верховна Рада продовжить роботу у період літньої відпустки. Нардепи планують провести кілька позачергових засідань для ухвалення низки нагальних законопроєктів.
За словами нардепа від "Слуги народу", незабаром може відбутися щонайменше 2 позачергових засідань. Про це Олександр Качура сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Зеленський просить Раду скасувати карантинні обмеження зарплат чиновників
Він додав, що одне засідання відбудеться на вимогу президента, а інше – на вимогу народних депутатів.
Домовилися, що під час літнього періоду наша робота не буде припинятися. Ми будемо збиратися через накопичення необхідних для ухвалення соціальних, антикоронавірусних законопроєктів,
– зазначив нардеп.
Як розповів Качура, за міжсесійний період нардепи можуть зібратися загалом 3 – 5 разів. Качура заявив, що його профільний парламентський комітет ухвалив рішення працювати у міжсесійний період у звичайному режимі.
Цікаво У "Слузі народу" розповіли, чи планує Зеленський розпускати Раду
Причиною цьому є "багато питань, які треба розв'язати перед місцевими виборами". Додамо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР на 13 липня.