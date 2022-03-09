Как работа на оккупанта: СМИ и людей просят в который раз не публиковать фото и видео обстрелов

9 марта 2022 , 23:22
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Источник:

телеграм Верховной Рады

Верховная Рада Украины призвала СМИ и пользователей соцсетей не публиковать данные об обстрелах. Ведь враг может использовать это для своей пользы.

В Раде сообщили, что публикации будут оцениваться как работа на оккупанта. Об этом было предупреждено 9 марта.

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Автор: Діана Квасневська