Как работа на оккупанта: СМИ и людей просят в который раз не публиковать фото и видео обстрелов
9 марта 2022 , 23:22Читати новину українською
Источник:телеграм Верховной Рады
Верховная Рада Украины призвала СМИ и пользователей соцсетей не публиковать данные об обстрелах. Ведь враг может использовать это для своей пользы.
В Раде сообщили, что публикации будут оцениваться как работа на оккупанта. Об этом было предупреждено 9 марта.
Обратите внимание ВСУ просят немедленно сообщать об особо опасном вооружении: фото российского ЗРК "Тор"
Новость дополняется...