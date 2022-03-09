У Раді повідомили, що публікації оцінюватимуть як роботу на окупанта. Про це попередили 9 березня.

Зауважте ЗСУ просять негайно повідомляти про особливо небезпечне озброєння: фото російського ЗРК "Тор"

Новина доповнюється...