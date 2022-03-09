У Раді повідомили, що публікації оцінюватимуть як роботу на окупанта. Про це попередили 9 березня.
Зауважте ЗСУ просять негайно повідомляти про особливо небезпечне озброєння: фото російського ЗРК "Тор"
Новина доповнюється...
Верховна Рада України вкотре закликала ЗМІ та користувачів соцмереж не публікувати дані про обстріли. Адже ворог може це використовувати для своєї користі.
Джерело:телеграм Верховної Ради
У Раді повідомили, що публікації оцінюватимуть як роботу на окупанта. Про це попередили 9 березня.
Зауважте ЗСУ просять негайно повідомляти про особливо небезпечне озброєння: фото російського ЗРК "Тор"
Новина доповнюється...