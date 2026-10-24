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Зависимость от Starlink и запрет на нанесение ударов по нефтеперерабатывающим заводам России: как Украине выбраться из ловушки

Мелания Голембйовская
Аналитика от Романа Свитана

Недавно Дональд Трамп якобы позвонил Илону Маску, чтобы попросить снять ограничения на Starlink для Украины. Однако пока что нельзя говорить о полном возобновлении работы системы. Еще одной проблемой для Украины остаются призывы американской стороны прекратить удары по российским НПЗ.

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В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала военный эксперт Роман Свитан объясняет, о каких надежных системах наведения, не зависящих от решений США, стоит обратить внимание Украине, и почему прекращение ударов по нефтеперерабатывающим заводам противника было бы стратегически провальным решением.

Кроме того, он рассказал, как Украине избавиться от внешнего давления, почему старые зенитные комплексы эффективнее новых разработок и когда мы сможем нанести удар по Москве собственными баллистическими ракетами. Об этом – читайте далее в материале.

В последние недели Украина столкнулась с серьезной проблемой в использовании беспилотников из-за ограничений скорости работы спутникового интернета Starshield.

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По словам военного эксперта Романа Свитана, большинство украинских средств поражения, в частности оперативные дроны и дроны-перехватчики ПВО, оказались критически зависимыми от связи, контролируемой Илоном Маском и Пентагоном. Когда ввели ограничение скорости (до 160 км/ч), скоростные беспилотники, работающие на скоростях 200–250 км/ч, просто теряли управление и падали.

Свитан называет такую тотальную привязку к иностранной коммерческой связи стратегической ошибкой. Спутниковый интернет удобен для операции в тылах России, но он не является обязательным условием. Альтернативой является использование внутренних инерциальных систем позиционирования (гироскопов) и машинного зрения.

Полное интервью со Свитаном: смотрите видео

Эксперт приводит исторический пример: советская межконтинентальная баллистическая ракета SS-18 ("Сатана") более полувека назад преодолевала 10 тысяч километров и попадала в цель с отклонением в 450 метров исключительно благодаря ламповой инерциальной системе наведения, без каких-либо спутников.

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Сегодня Украина имеет все возможности использовать цифровую память и машинное зрение для донаведения дронов на финальном этапе полета. Кроме того, подписание меморандумов с такими компаниями, как Nokia и ICEYE, о создании суверенного спутникового интернета – правильный, хотя и запоздалый шаг. Для покрытия потребностей Украины достаточно нескольких сотен спутников на низкой орбите.

Обратите внимание! Министерство обороны Украины подписало письмо о намерениях с технологическими гигантами ICEYE и Nokia. Будущая сеть позволит обеспечить надежную связь для военных и уменьшить зависимость от нестабильных иностранных частных операторов

Еще одной критической проблемой является полная остановка украинских ударов по российской нефтегазовой отрасли, Москве и военным объектам в Крыму. Свитан связывает это с внешним политическим давлением на украинское военное руководство.

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Интересно! Ранее Свитан также подчеркнул, что Дональд Трамп действует исключительно вв сфере бизнеса, связанных с российскими нефтяными компаниями.

Прекращение атак на НПЗ позволило России приступить к восстановлению своей базовой экономической отрасли и вновь получать масштабные финансовые вливания от нефтедолларов.

Недавние успешные удары по дата-центрам Федеральной налоговой службы России в Нижегородской области являются позитивным шагом, который дестабилизирует внутреннюю экономическую ситуацию в России.

Однако эксперт подчеркивает: уничтожение суперкомпьютеров не способно нанести России стратегическое поражение. Единственный способ критически ослабить агрессора – это методичное уничтожение нефтеперерабатывающих мощностей. Возобновление этих ударов должно стать абсолютным приоритетом для украинского командования.

Более того, Украина уже делала трехдневную паузу в нанесении ударов по НПЗ страны-агрессора. 15 октября Владимир Зеленскийснял запрет, отметив, что в течение этих дней Россия продолжала наносить удары по украинской энергосистеме и убивать мирных жителей.

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В контексте защиты от новых российских угроз, таких какудешевленная крылатая ракета "Филин" (дальность до 1200 км, скорость 800 км/ч), "Свитан" предлагает вернуться к проверенным временем решениям. Вместо дорогостоящих западных систем для борьбы с подобными целями идеально подходят зенитно-ракетные комплексы малой дальности.

Эксперт выделяет два основных комплекса:

  • Советская "Оса": система, разработанная 50 лет назад, способна эффективно уничтожать низколетящие и малоскоростные цели на дальности 10–12 км и высоте до 5–6 км. Украинское КБ "Луч" уже начало производство ракет РК-19, которые являются современными аналогами старых боеприпасов 9М33, что решает проблему дефицита расходных материалов;
  • Франко-финский Crotale (Ito90М): мобильный комплекс на базе вездехода Sisu, оснащенный восемью ракетами с радиокомандным управлением. Радар обнаруживает цели на расстоянии 20 км, а ракеты со скоростью более 3 Махов гарантированно уничтожают любые дроны, УАБы или крылатые ракеты в радиусе 10 км.
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Главное преимущество этих систем – их автономность. Они не требуют спутниковой связи, а радиокомандное управление делает ракеты дешевыми в производстве. "Свитан" подчеркивает необходимость создания сплошной барьерной системы ПВО вдоль всей линии фронта (около 2 тысяч км). Для этого необходимо развернуть около 200 таких мобильных комплексов, которые сформируют несколько линий защиты и физически не пропустят российские дроны и эрзац-ракеты вглубь страны.

В то же время, если проблему дронов и крылатых ракет можно решить с помощью комплексов малой дальности, то защита от баллистических ракет остается самым слабым местом Украины . Имеющиеся западные системы покрывают лишь около 5% территории.

По словам Свитана, единственным действенным механизмом противодействия является стратегия "иранской защиты" – наличие собственного мощного арсенала баллистических ракет, способных наносить удары по столице врага.

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Эксперт отмечает, что Украина имеет все возможности для быстрого развертывания производства оперативно-тактического комплекса "Грим-2". При наличии готовой документации и пусковых установок серийный выпуск ракет можно наладить за 3–4 месяца. Кроме того, ожидается появление британских прототипов гиперзвуковых баллистических ракет, разработанных специально для нужд Украины.

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