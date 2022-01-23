Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью, это единственные страны НАТО, которые высказались резко против поставок вооружения в нашу страну.

Важно Германия не будет поставлять вооружение в Украину, – министр обороны

Кулеба пояснил, что когда Украина пыталась кое-что купить через систему закупок НАТО, именно Германия и Нидерланды высказали свое предостережение относительно этих закупок. В ответ на это Украина начала комплексную работу, в частности в виде переговоров.

Мы работали с Нидерландами, общались, разъясняли, объясняли им. И мой голландский коллега, с которым мы 12 января разговаривали, сказал, что ситуация изменилась. Теперь, если подобный запрос от Украины в НАТО снова поступит, Нидерланды будут его рассматривать более благосклонно,

– заметил глава МИД Украины.

По его словам, это означает, что нужно говорить. Кулеба добавил, что соответствующий разговор с немецкой коллегой уже был.

"Я выслушал ее позицию, ее объяснения. У нее есть свои аргументы, обоснования. Это линия доводов, связанная с исторической ответственностью Германии. Но я четко высказал ей наши аргументы, и почему мы считаем, что Украина заслуживает такой поддержки. Эта работа ведется, и она будет продолжаться", – подчеркнул глава украинского МИД.

Украина знает, где взять оружие в случае необходимости

Кулеба добавил, что Украина знает, где и у кого получить нужное оружие:

Для нас ситуация с Германией – это политически важно, снять блокировку. Но мы знаем, где взять оружие для своей защиты. И мы ее там берем. И будем брать.

Кроме того, глава МИД анонсировал, что количество партнеров, которые поставляют Украине оружие, возрастет. Он пояснил, что России выгодно иметь рядом слабую Украину.

"Поэтому она постоянно кричит на каждом шагу: не дай Бог, вы что-нибудь будете Украине для армии поставлять, это будет иметь для вас последствия! Но несмотря на эти угрозы и крики, партнеры помогают нам. Потому что они понимают, что будущее евроатлантической безопасности решается в Украине", – сообщил Кулеба.

Почему Германия не хочет предоставлять Украине оружие

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок убеждена, что поставки оружия могут перевернуть военный баланс.

Самое мощное оружие для союзников по НАТО, стран-членов ЕС и G7, чтобы дать понять (России – 24 канал), что каждая новая агрессия будет иметь массовые последствия,

– сказала Бербок.

Канцлер Германии Олаф Шольц также поддерживает мнение, что Берлин не будет поставлять летальное оружие в зоны конфликта.

Как другие страны поддерживают Украину

Страны Балтии также согласились помочь оружием Украине. Поставки помощи начнутся в ближайшее время. Так, Эстония передает Украине противотанковые Javelin, а в Латвии приняли решение передать Украине летальное и нелетальное оружие.

В то же время Чехия готовится предоставить Украине артиллерийские снаряды калибра 152 миллиметра.

Канада также передаст Украине 120 миллионов долларов помощи. Кроме того, правительство страны рассматривает вопрос поставки военного оборудования.

Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковое вооружение. Оно предназначено для оборонительных целей.

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