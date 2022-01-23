Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю, це єдині країни НАТО, які висловилися різко проти постачання озброєння в нашу країну.

Важливо Німеччина не постачатиме озброєння в Україну, – міністр оборони

Кулеба пояснив, що коли Україна намагалася дещо купити через систему закупівель НАТО, саме Німеччина і Нідерланди висловили своє застереження щодо цих закупівель. У відповідь на це Україна почала комплексну роботу, зокрема у вигляді перемовин.

Ми працювали з Нідерландами, спілкувалися, роз'яснювали, пояснювали їм. І мій нідерландський колега, з яким ми 12 січня розмовляли, сказав, що ситуація змінилася. Тепер, якщо подібний запит від України до НАТО знову надійде, Нідерланди будуть його розглядати прихильніше,

– зауважив очільник МЗС України.

За його словами, це означає, що потрібно говорити. Кулеба додав, що відповідна розмова з німецькою колегою вже була.

"Я вислухав її позицію, її пояснення. У неї є свої аргументи, обґрунтування. Це лінія доводів, пов'язана з історичною відповідальністю Німеччини. Але я чітко висловив їй наші аргументи, і чому ми вважаємо, що Україна заслуговує такої підтримки. Ця робота ведеться, і вона триватиме", – наголосив глава українського МЗС.

Україна знає, де взяти зброю у разі потреби

Кулеба додав, що Україна знає, де і у кого отримати потрібну зброю:

Для нас ситуація з Німеччиною – це політично важливо, зняти блокування. Але ми знаємо, де взяти зброю для свого захисту. І ми її там беремо. І будемо брати.

Крім того, глава МЗС анонсував, що кількість партнерів, які постачають Україні зброю, зросте. Він пояснив, що Росії вигідно мати поруч слабку Україну.

"Тому вона постійно кричить на кожному кроці: не дай Боже, ви що-небудь будете Україні для армії поставляти, це буде мати для вас наслідки! Але попри ці загрози і крики, партнери допомагають нам. Тому що вони розуміють, що майбутнє євроатлантичної безпеки вирішується в Україні", – повідомив Кулеба.

Чому Німеччина не хоче надавати Україні зброю

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що поставки зброї можуть перевернути військовий баланс.

Найпотужніша зброя для союзників по НАТО, країн-членів ЄС і G7, щоб дати зрозуміти (Росії – 24 канал), що кожна нова агресія буде мати масові наслідки,

– сказала Бербок.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також підтримує думку, що Берлін не постачатиме летальну зброю в зони конфлікту.

Як інші країни підтримують Україну

Країни Балтії також погодилися допомогти зброєю Україні. Поставки допомоги почнуться найближчим часом. Так, Естонія передає Україні протитанкові Javelin, а у Латвії ухвалили рішення передати Україні летальну та нелетальну зброю.

Водночас Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди калібру 152 міліметри.

Канада також передасть Україні 120 мільйонів доларів допомоги. Крім того, уряд країни розглядає питання постачання військового обладнання.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія надала Україні протитанкове озброєння. Воно призначене для оборонних цілей.

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