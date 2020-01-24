Работа на СБУ и килограммы взрывчатки:оккупанты бросили за решетку нового крымского "диверсанта"

Российские спецслужбы задержали на территории оккупированного Крыма местного жителя, который якобы создал на полуострове целый схрон с оружием по просьбе СБУ. В тайнике нашли 9 электродетонаторов, 3 запала и другие взрывоопасные предметы общей массой более 5 килограммов.

Мужчину уже задержали и даже арестовали. Оккупанты обвиняют его в работе на украинские спецслужбы. Об этом в управлении российского ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили проекту "Крым. Реалии".

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В устроенных мужчиной в Симферополе закромах обнаружены и изъяты 9 электродетонаторов, 3 запала, детонаторы замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 килограммов,

– информируют в российском ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении и доставке взрывчатых веществ. Суд уже поместил его под стражу.

Имя и фамилию мужчины пока не называют. СБУ информацией о задержании жителя Крыма не владеет.

До этого в хранении оружия и боеприпасов в Крыму обвинили украинца Дениса Кашука. Вероятно, его запугивали и подвергали пыткам, поскольку мужчина добровольно отказался от услуг адвоката.

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Статистика: Всего сейчас в аннексированном Крыму российские оккупанты удерживают 88 политических заключенных. За 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40.