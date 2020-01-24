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      Робота на СБУ і 5 кілограмів вибухівки: окупанти кинули за ґрати нового кримського "диверсанта"

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      Російські спецпризначенці знову затримали у Криму "диверсанта" / Ілюстративне фото

      Російські спецслужби затримали на території окупованого Криму місцевого жителя, який начебто створив на півострові цілий схрон зі зброєю на прохання СБУ. У схованці знайшли 9 електродетонаторів, 3 запали та інші вибухонебезпечні предмети загальною масою понад 5 кілограмів.

      Чоловіка вже затримали та навіть арештували. Окупанти звинувачують його у роботі на українські спецслужби. Про це в управлінні російського ФСБ по Криму і Севастополю повідомили проєкту "Крим. Реалії".

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      У влаштованих чоловіком в Сімферополі схронах виявлені і вилучені 9 електродетонаторів, 3 запали, детонатори сповільненої дії і бризантна вибухова речовина загальною масою понад 5 кілограмів,
      – інформують у російському ФСБ.

      Проти чоловіка порушили кримінальні справи за статтями про незаконне придбання, зберігання та привезення вибухових речовин. Суд вже помістив його під варту.

      Ім’я та прізвище чоловіка поки не називають. СБУ інформацією про затримання жителя Криму не володіє.

      До цього у зберіганні зброї та боєприпасів у Криму звинуватили українця Дениса Кашука. Ймовірно, його залякували та піддавали тортурам, оскільки чоловік добровільно відмовився від послуг адвоката.

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      Статистика: Загалом зараз в анексованому Криму російські окупанти утримують 88 політичних в'язнів. За 2019 рік було звільнено 12 людей, але нових людей, позбавлених волі, було 40.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини Криму Українці в полоні РФ Анексія Криму ФСБ Новини Росії СБУ
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