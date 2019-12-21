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      Схема ФСБ – незмінна: до українця Кашука в анексованому Криму досі не пустили адвоката

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      Денис Кашук / фото із соцмереж

      Затриманого в анексованому Криму українця Дениса Кашука 20 грудня помістили під варту. Російські окупанти звинувачують його у виготовленні та зберіганні вибухівки. Рідні чоловіка переконані: його піддавали тортурам, адже він сам відмовився від адвоката та під час обрання запобіжного заходу виглядав дуже розгубленим і стривоженим.

      Станом на 21 грудня до нього так і не пустили адвоката. Так само немає ніякої інформації про те, що насправді стало причиною його затримання і взяття під варту. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

      Актуально: В анексованому Криму взяли під варту українця Кашука: його звинувачують у виготовленні вибухівки

      Поки що важко сказати, що там і як, адже, дійсно, адвокат поки не отримав доступу до цієї людини. Ми знаємо, що в соцмережах в Дениса немає якихось проукраїнських висловлювань. Діяльність, якою він займався, також не пов’язана з політичною – це рекламний бізнес. Тому поки що незрозуміло, які підстави були для затримання,
      – вважає очільниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник

      За її словами, є офіційна версія, яку озвучує ФСБ – це зберігання зброї та вибухових речовин, втім, відомі десятки випадків, де це також було формальною підставою, а реально були інші причини.

      Такої ж думки дотримується і звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов.

      Схоже, у нас стало на одного політичного бранця більше. Схема ФСБ з 2014-го року не змінилася: виготовлення вибухівки, тероризм, тортури і жодної правди,
      – пише він.

      Статистика: Загалом зараз в анексованому Криму російські окупанти утримують 88 політичних в'язнів. За 2019 рік було звільнено 12 людей, але нових людей, позбавлених волі, було 40.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Українці в полоні РФ
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