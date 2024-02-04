Работаем, чтобы добавить возможностей сбивать ракеты и дроны, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 4 февраля записал свое традиционное обращение к украинцам. Президент рассказал о важнейших событиях 711 дня противостояния полномасштабной агрессии России.

Владимир Зеленский заявил, что у него было очень активное воскресенье. Президент рассказал, как он провел 4 февраля.

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Зеленский посетил Запорожское направление

Утром 4 февраля глава государства побывал в Работино. Зеленский назвал это место одной из самых жестких частей фронта.

Лично поблагодарил воинов, наградил непосредственно на передовой пятерых из лучших – тех, кто отличился в боях на этих неделях: старших солдат Игоря Гончарука, Ивана Тарана, Ярослава Полищука, сержанта Михаила Блашкива, старшего лейтенанта Андрея Ольшанского – Андрей отмечен "Крестом боевых заслуг". Все – именно такие ребята, чья храбрость, выносливость сохраняет наши позиции и наше государство. Благодарю вас, воины, очень благодарю, и всех ваших побратимов!

– сказал президент.

Кроме этого, украинский лидер провел в Запорожье совещание по безопасности, на котором обсуждались не только вопросы города и области.

Обращение Владимира Зеленского 4 февраля: смотрите видео



Глава государства заслушал доклады военных командующих, в частности, по ситуации в Авдеевке. Также был отдельный разговор по всему Запорожскому направлению. Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в строительство фортификаций.

Защита от российских воздушных ударов. Обеспечение социальной жизни. Государство готово сделать больше для обеспечения рабочих мест и социального спокойствия в области. Сегодня же представил нового главу областной военной администрации Ивана Федорова,

– заявил Зеленский.

Россия рассматривает Днепропетровщину как мишень

Зеленский днем пообщался с Воздушным командованием "Восток".

Доклад и подробный разговор о защите неба над Днепровщиной. Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Наши предприятия, наш экономический потенциал, этот регион. Мы работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, сбивать дроны. И наши воины Воздушных сил, мобильные огневые группы, каждый, кто воюет именно против российского воздушного террора, заслуживают нашей с вами благодарности и дальнейшего усиления,

– заметил глава государства.

Зеленский сказал, что Украина готовит новые переговоры с партнерами по этому поводу.

Лидер провел совещание по Кривому Рогу

Вечером президент провел совещание по ситуации в Кривом Роге и обеспечение электроэнергией и водой городов и сел Днепропетровской области. В частности, обсуждались защита энергообъектов, восстановление энергомощностей, усиление мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ.

Я благодарю всех, кто в эти дни оперативно возобновил энергоснабжение после недавних ударов – каждой ремонтной бригаде. Спасибо и тем, кто сейчас работает на строительстве новой инфраструктуры поставки воды. Это стратегическая задача. Сотни тысяч людей зависят от этого. Никополь, Марганец, Покров, часть Кривого Рога и Криворожского района. Отдельный доклад – по защите от диверсантов и коллаборантов. У правоохранителей есть неплохие результаты,

– добавил глава государства.

Кроме этого, президент выразил слова благодарности и уважения всем, кто воюет, помогает и работает ради Украины, включая волонтеров.