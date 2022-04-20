Работаем, чтобы сделать 6 пакет санкций ЕС действительно болезненным для России, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет работа с ЕС над шестым пакетом санкций против России. По его словам, новые ограничения должны быть "действительно болезненными" для агрессора.

Президент отметил, что все российские госчиновники, поддерживающие войну, должны получить логичный санкционный ответ от демократического мира. Об этом он сообщил в видеообращении 20 апреля, пишет 24 канал.

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Украинский лидер подчеркнул, что Россия немедленно должна быть признана государством, которое спонсирует терроризм, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией.

Сейчас в Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Обсудили это сегодня с Шарлем Мишелем. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российской военной машины и российского государства в целом,

– сказал Владимир Зеленский.

"Санкции нужны как практический инструмент, чтобы побудить Россию искать мира", – добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео