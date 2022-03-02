Работаем над инициативой по привлечению к ответственности России за агрессию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что дипломаты работают над инициативой по привлечению к ответственности России за агрессию в нашей стране.

Об этом он заявил в своем видеообращении накануне Генеральной Ассамблеи ООН.

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Дипломаты привлекут Россию к ответственности за агрессию в Украине

Как отметил министр, в нашей стране продолжают сражаться с оккупантом на всех возможных фронтах. В том числе дипломатическом.

Он подчеркнул, что этот день будет особенно важен. А все потому, что Генеральная Ассамблея ООН примет резолюцию с красноречивым названием "Агрессия против Украины".

Также дипломаты ищут пути для привлечения страны-агрессора к ответственности за содеянное.

Мы работаем над очень серьезной инициативой, направленной именно на привлечение к ответственности за агрессию. История сложна, но мы уже не одну сложную историю решили. Решим и эту!,

– подчеркнул он.