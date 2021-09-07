Работаем над своей, – Кулеба заявил, что Украине не нужна американская система ПРО
Источник:24 канал
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. По его словам, для этого ведутся переговоры не только с США, но и с другими государствами.
Министр иностранных дел отметил, что ПВО и ПРО – это пока ключевые "дыры", которые необходимо восполнять. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею и мы ведем переговоры о доступе к системе,
– сказал глава МИД.
Дмитрий Кулеба добавил, что "можно многократно назвать оборонительное соглашение между Украиной и США рамочным. Однако в документе четко зафиксировано, в каком направлении будет двигаться дальнейшее военно-техническое сотрудничество".
Американские "Джавелины" в Украине
Министр иностранных дел ранее информировал, что к концу 2021 года Украина может получить партию американских систем "Джавелин".
- Это предусмотрено новым пакетом безопасностной помощи США.
По его словам, также планируют продолжать переговоры со Штатами для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования.
Что такое "Джавелин"
"Джавелин" – противотанковый ракетный комплекс нового поколения, который разработали в США и приняли на вооружение в 1996 году.
Он может обезвреживать бронетехнику, вертолеты и беспилотники. С 2018 года "Джавелины" появились на вооружении Украины и успешно используются.