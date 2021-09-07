Работаем над своей, – Кулеба заявил, что Украине не нужна американская система ПРО

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас разрабатывает собственную систему противоракетной обороны. По его словам, для этого ведутся переговоры не только с США, но и с другими государствами.

Министр иностранных дел отметил, что ПВО и ПРО – это пока ключевые "дыры", которые необходимо восполнять. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Нам не нужна американская система ПРО, а нужна украинская. Эта технология может прийти не обязательно из Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею и мы ведем переговоры о доступе к системе,

– сказал глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавил, что "можно многократно назвать оборонительное соглашение между Украиной и США рамочным. Однако в документе четко зафиксировано, в каком направлении будет двигаться дальнейшее военно-техническое сотрудничество".

Американские "Джавелины" в Украине

Министр иностранных дел ранее информировал, что к концу 2021 года Украина может получить партию американских систем "Джавелин".

Это предусмотрено новым пакетом безопасностной помощи США.

По его словам, также планируют продолжать переговоры со Штатами для получения других видов летального оружия и нелетального оборудования.