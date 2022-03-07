Как работает метро в Киеве: расписание от КГГА

В Киевской городской государственной администрации рассказали информацию о расписании движения поездов 7 марта 2022 года.

Сообщили, что движение по красной линии организовано от станции "Шулявская" до станции "Университет". На синей линии поезда курсируют от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки".

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Без остановки поезда проезжают станции:

"Площадь Независимости".

"Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия работает от станции "Сырец" до станции "Выдубичи".

Без остановки поезда проезжают станции:

"Дворец спорта".

"Кловская".

"Золотые ворота".

Кроме того, работает участок между станциями "Славутич" и "Красный хутор".

Важно помнить, что ориентировочный интервал движения 40 минут. Также отметили, что график работы может оперативно меняться при необходимости.

При этом наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.\