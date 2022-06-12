"Работают боги войны": в ВСУ показали, как украинская артиллерия бьет по враждебным позициям

Наши храбрые воины непрестанно наносят врагу все новые и новые потери. Особый страх врага вызывает наша артиллерия – каждый ее выстрел увеличивает количество зрителей на концерте Кобзона.

Украинские артиллеристы вгоняют российских кафиров в паническое состояние и заставляют их разбегаться в разные стороны. Россияне уже имели много случаев убедиться в том, что напрасно ВСУ свои боеприпасы тратить не будут.

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Как работают наши "боги войны"

В СтратКоме ВСУ показали эффективную работу наших искусных артиллеристов. Каждый их выстрел наносит российским оккупантам урон и приближает нашу победу. 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола активно работает над тем, чтобы силы врага становились все меньше и меньше.

Когда работает наша славная артиллерия, становится гораздо меньше враждебных позиций, "Градов", танков и самих оккупантов, и больше уверенности в нашей победе. Слава Украине! Слава воинам-артиллеристам! – говорится в сообщении.

Работа наших искусных артиллеристов: видео

Война России против Украины: коротко о последних новостях

На Запорожье и Донбассе пытаются помешать силам ВСУ перегруппироваться. Для этого враг регулярно обстреливает позиции наших защитников и защитников в надежде сдержать их маневры.

Российские кафиры собираются усиливать свои войска в Украине "резервными батальонами", то есть всеми, кто еще остался в частях , включая срочники. Правда, они почему-то не рассчитывают, что проводить мобилизацию в будущем просто не смогут, ведь учить новое "пушечное мясо" просто некому. По приблизительным подсчетам, россияне могут сформировать 30 – 40 батальонных тактических групп.

Повторный штурм Николаева возможен только в теории. Как заверил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, для подобной атаки россиянам пришлось бы снимать все свои силы по всем направлениям, а на это враг не пойдет. Кроме того, ВСУ уже в позиционной обороне и пристреляли каждую точку, поэтому даже если такая попытка и будет, для оккупантов она станет роковой.

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