Об этом 24 каналу рассказал политолог и военный эксперт Александр Солонтай. Он также отметил, что огромная часть властной партии Германии это те люди, которые работали со Шредером.

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Как отмечает специалист, именно эти люди вырастили российское нефтегазовое лобби в немецкой политике. Именно представители этой партии всячески поддерживали януковича и продвигали добрососедские отношения Украины и россии, говорит Солонтай.

Хотя партия Шольца перенасыщена представителями интересов кремля – он едет на полигон, где тренируются украинские военные и поддерживает нас,

– отмечает эксперт.

По словам Александра Солонтая, несмотря на все, большинство представителей провластной немецкой партии – готовы поддерживать Украину.

"Это наша победа, потому что даже, если в пророссийских партиях в Европе, столь сильная поддержка Украины, это лишь положительный сигнал", – добавляет он.

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