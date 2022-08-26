Про це 24 каналу розповів політолог та військовий експерт Олександр Солонтай. Він також зазначив, що величезна частина владної партії Німеччини, це ті люди, які працювали із Шредером.
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Як зазначає фахівець, саме ці люди виростили російське нафто-газове лоббі у німецькій політиці. Саме представники цієї партії всіляко підтримували януковича та просували добросусідські стосунки України та росії, каже Солонтай.
Хоча партія Шольца перенасичена представниками інтересів кремля – він їде на полігон, де тренуються українські військові і підтримує нас,
– зазначає експерт.
За словами Олександра Солонтая, попри все, більшість представників провладної німецької партії – готові підтримувати Україну.
"Це наша перемога, бо навіть, якщо у проросійських партіях в Європі, настільки сильна підтримка України, це лише позитивний сигнал", – додає він.
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Німеччина не надаватиме більше зброї Україні
- Нещодавно Міністерство оборони Німеччини заявило, що не збільшуватиме кількість важкого озброєння для України. У відповідь канцлер Олаф Шольц заявив, що робитиме все для того, щоб Україна здолала ворога – на усіх фронтах.
- Цікаво, що Шольц запевнив, що Німеччина надаватиме для України системи важкого озброєння. Йдеться про самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню.
- Разом з тим, Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні, з якої можна було б обстріляти росію.
- Додамо, що до кінця літа в Німеччині обіцяли передати Україні сучасні системи ППО IRIS-T.