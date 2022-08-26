Про це 24 каналу розповів політолог та військовий експерт Олександр Солонтай. Він також зазначив, що величезна частина владної партії Німеччини, це ті люди, які працювали із Шредером.

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Як зазначає фахівець, саме ці люди виростили російське нафто-газове лоббі у німецькій політиці. Саме представники цієї партії всіляко підтримували януковича та просували добросусідські стосунки України та росії, каже Солонтай.

Хоча партія Шольца перенасичена представниками інтересів кремля – він їде на полігон, де тренуються українські військові і підтримує нас,

– зазначає експерт.

За словами Олександра Солонтая, попри все, більшість представників провладної німецької партії – готові підтримувати Україну.

"Це наша перемога, бо навіть, якщо у проросійських партіях в Європі, настільки сильна підтримка України, це лише позитивний сигнал", – додає він.

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