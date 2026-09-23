Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, Россия уже неоднократно проводила атаки по пунктам пропуска или прилегающим территориям в течение последних недель.

Что известно об ударах дронов по границе?

В течение последней недели количество пролетов дронов в направлении пункта пропуска, к счастью, уменьшилось. В то же время пограничники приостанавливали пропускные операции, если в регионе объявлялась тревога.

И в Волынской, и в Черновицкой, и в Винницкой областях за последние несколько дней во время тревог приостанавливались пропускные операции. Это могло длиться 20 минут. Могло быть и дольше,

– отметил Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ рассказал о работе пунктов пропуска во время атак дронов: смотрите видео 24 Канала

Во время воздушной тревоги пункты пропуска приостанавливают работу. Также пограничники помогают людям рассеяться. Уже были случаи, когда во время атаки на границе получали ранения и гибли мирные жители.

Так не так давно враг коварно наносил удары по пунктам пропуска в Одесской области. Враг занимается терроризмом. А наша задача – беречь жизнь и здоровье людей,

– подчеркнул Демченко.