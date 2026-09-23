Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, Росія вже неодноразово атакувала пункти пропуску або територію поблизу упродовж останніх тижнів.

Що відомо про удари дронами по кордону?

Упродовж останнього тижня кількість прольотів дронів до пункту пропуску, на щастя, зменшилася. Водночас прикордонники призупиняли пропускні операції, якщо в регіоні була тривога.

І у Волинській, і в Чернівецькій, і в Вінницькій області за останні кілька днів під час тривог призупинялися пропускні операції. Це могло бути на 20 хвилин. Могли бути й на триваліший період,

– зазначив Демченко.

Речник ДПСУ розповів про роботу пунктів пропуску під час атак дронів: дивіться відео 24 Каналу

Під час повітряної тривоги пункти пропуску призупиняють роботу. Також прикордонники допомагають людям розосередитися. Вже були випадки, коли під час атаки по кордону зазнавали поранень та гинули цивільні люди.

Не так давно ворог підступно бив по пунктах пропуску на Одещині. Ворог займається тероризмом. А наше завдання – берегти життя та здоров'я людей,

– підкреслив Демченко.