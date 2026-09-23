Пограничники ответили, работают ли пункты пропуска во время тревоги

Пограничникам пришлось изменить режим работы пунктов пропуска во время воздушной тревоги. Причиной послужила серия случаев, когда российские дроны проводили атаки непосредственно по пограничной инфраструктуре.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, Россия уже неоднократно проводила атаки по пунктам пропуска или прилегающим территориям в течение последних недель.

Что известно об ударах дронов по границе?

В течение последней недели количество пролетов дронов в направлении пункта пропуска, к счастью, уменьшилось. В то же время пограничники приостанавливали пропускные операции, если в регионе объявлялась тревога.

И в Волынской, и в Черновицкой, и в Винницкой областях за последние несколько дней во время тревог приостанавливались пропускные операции. Это могло длиться 20 минут. Могло быть и дольше,

– отметил Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ рассказал о работе пунктов пропуска во время атак дронов: смотрите видео 24 Канала

Во время воздушной тревоги пункты пропуска приостанавливают работу. Также пограничники помогают людям рассеяться. Уже были случаи, когда во время атаки на границе получали ранения и гибли мирные жители.

Так не так давно враг коварно наносил удары по пунктам пропуска в Одесской области. Враг занимается терроризмом. А наша задача – беречь жизнь и здоровье людей,

– подчеркнул Демченко.