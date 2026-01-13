В СНБО опровергли слухи о массовом закрытии супермаркетов в Киеве

В сети распространили информацию о том, что крупные супермаркеты могут временно не работать в Киеве и области из-за отсутствия света. Однако жителям паниковать не стоит.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также Продолжаются от нескольких минут до часов: в Минэнерго объяснили необходимость аварийных отключений

Действительно ли в Киеве и области закрываются супермаркеты?

Некоторые сообщества в сети писали, что супермаркеты в столице и области не могут работать из-за длительных отключений света. Якобы генераторы не выдерживают нагрузки, а потому такие популярные магазины как "АТБ" закрываются.

Однако эта информация не правдива, все супермаркеты и гипермаркеты работают в штатном режиме. Генераторы дают им электроэнергию, поэтому покупатели могут спокойно делать покупки.

О том, что все магазины в Киеве и области работают нормально, официально написали и представители "АТБ". Они отмечают, что манипуляция нацелена на панику и разрушение доверия граждан.

На сегодня все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Объекты компании обеспечены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже в случае перебоев с электроснабжением,

– говорится в сообщении.

При этом не исключены отдельные случаи, когда возникают технические или логистические проблемы. Однако компания быстро на них реагирует, чтобы все работало стабильно. Клиентов призывают доверять только официальным сообщениям компании, а не распространенной в сети лжи.

Тем временем городской голова Киева Виталий Кличко тоже отметил, что перебоев в работе супермаркетов из-за отключения света и дефицита электроэнергии фактически нет.

"Спасибо бизнесу, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении мэра.

Какая ситуация со светом в Киеве?