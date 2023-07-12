Работают не только с Россией: китайские фирмы, поставляющие трубы в Украину, являются партнерами Ирана

Китайские трубные компании Tianjin Pipe Corporation и Hengyang Valin Steel Tube являются многолетними партнерами государственных нефтегазовых компаний Ирана и поставляют им свою продукцию в обход западных санкций.

Об этом сообщил Владимир Головко, руководитель Центра политического анализа, автор монографии "Украина и Китай: эволюция отношений (2021 – май 2022)", опубликованной в Киеве в 2022 году.

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"Иран уже несколько десятков лет находится под западными санкциями, его внешняя торговля очень ограничена. Поэтому Китай – фактически единственный его торговый партнер, который может поставлять продукцию с добавленной стоимостью. В свою очередь стратегия Пекина – максимизация своего внешнего влияния на глобальной арене за счет своего экспорта", – сказал он.

По словам ученого, Tianjin Pipe Corporation более 5 последних лет поставляет насосно-компрессорные трубы иранским государственным компаниям по добыче углеводородов.

"Скорее всего, поставки производятся через цепь посредников", – отметил Головко.



С другой стороны, как отметил эксперт, Hengyang Valin Steel Tube резко сократила свое присутствие в Иране.

Это произошло после аварии на скважине с китайской обсадной трубой, которая случилась несколько лет назад. Однако поставки этого производителя в Иран не прекратились полностью,

– сказал ученый.

Владимир Головко также сообщил, что этот же сортамент труб и TPCO, и Hengyang поставляют в Украину.

Официальному Киеву необходима коррекция подходов к защите украинского товарного рынка в новых геополитических условиях. Ситуация выглядит так, что Минэкономики Украины все еще перестраховывается при проведении антидемпинговых расследований, в частности, по китайской продукции. А ведь на период войны в случае соответствующих обращений украинских компаний введение ограничительных мер по продукции китайских предприятий, сотрудничающих с Россией, Ираном, Беларусью, должно быть политически мотивированным, а не экономически обоснованным,

– подчеркнул ученый.

Как сообщалось ранее, Tianjin Pipe Corporation и Hengyang Valin Steel Tube, являющиеся партнерами России, выиграли с помощью фирмы-посредника на гостендерах в Украине 2,6 миллиарда гривен.