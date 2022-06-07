Работают профессионалы, – Подоляк призвал не пугаться новостей о том, что "мы что-то отдаем"

Не нужно пугаться новостей о том, что ВСУ вышли из определенного населенного пункта. Это нормально, ведь иногда это просто тактически выгодно.

Об этом подчеркнул советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, следует всегда помнить, что сейчас в Украине идет война, а враг преобладает в живой силе и военной технике. Поэтому к такой ситуации нужно адаптироваться.

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Каждый километр россиянам дается большой кровью.

Война идет очень интенсивно. Даже определенное отступление не означает, что Вооруженные Силы Украины просто сдали свои позиции. За каждый километр, который захватили россияне, они платят огромную цену: у них серьезные потери среди войска и техники. Со временем подразделения ВСУ обязательно все вернут.

Михаил Подоляк подчеркнул, что такая тактика помогает истощать врага. И, наконец, все дойдет до того, что у них просто не останется адекватных ресурсов и резервов. Кроме того, противник будет серьезно истощен.

Поэтому не нужно волноваться из-за ухода с предыдущих позиций, как это иногда бывает. Без таких тактических маневров война была бы гораздо сложнее.

Пусть вас не пугают новости, что кто-то временно отступил и покинул отдельный маленький населенный пункт – война это постоянные тактические маневры, учитывая текущие преимущества местности. Где-то отступили, а где-то уже забрали назад… Просто верьте в своих. Все вернем… – подчеркнул Михаил Подоляк.

Он подчеркнул – Вооруженные Силы Украины отразят все территории, которые сейчас захватили россияне. А ведь работают настоящие профессионалы, которые знают что делать. Тем более что время сейчас играет на стороне Украины: мы все ждем оружия, а также санкций, которые должны добить Россию.

"Мы же уже не можем завершить все так, как в 2015 году. Закончим по-другому. Закончим по-украински", – завершил Михаил Подоляк.

К примеру, сейчас наступление российских военных в Северодонецке несколько замедлилось. Как предположил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, из-за продолжительных боев у российских военных могут иссякать силы. Или они уже начали перегруппировать войска. В любом случае, подразделения Вооруженных Сил Украины надежно стоят на своих позициях и не дают врагу продвигаться вперед.

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