Про це наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, варто завжди пам’ятати, що зараз в Україні триває війна, а ворог переважає у живій силі та військовій техніці. Тому до такої ситуації потрібно адаптовуватися.

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Кожен кілометр росіянам дається великою кров’ю

Війна йде надзвичайно інтенсивно. Навіть певний відступ не означає, що Збройні Сили України просто здали свої позиції. За кожен кілометр, який тимчасово захопили росіяни, вони платять величезну ціну: у них серйозні втрати серед війська та техніки. Згодом підрозділи ЗСУ обов’язково все повернуть.

Михайло Подоляк наголосив, що така тактика допомагає виснажувати ворога. І зрештою все дійде до того, що в них просто не залишиться адекватних ресурсів та резервів. Крім того, противник буде серйозно виснажений.

Тому не потрібно хвилюватися через відхід з попередніх позицій, як це деколи буває. Без таких тактичних маневрів війна була б значно складнішою.

Тож нехай вас не лякають новини, що хтось тимчасово відступив та покинув окремий маленький населений пункт – війна це постійні тактичні маневри з огляду на поточні переваги місцевості. Десь відступили, а десь вже забрали назад… Просто вірте в своїх. Все повернемо… – наголосив Михайло Подоляк.

Він підкреслив – Збройні Сили України відіб’ють всі території, які зараз захопили росіяни. Адже працюють справжні професіонали, які знають що робити. Тим паче, що час зараз грає на боці України: ми всі чекаємо на зброю, а також на санкції, які мають добити Росію.

"Ми ж вже не можемо завершити все так, як у 2015-му році. Закінчимо по-іншому. Закінчимо по-українськи", – завершив Михайло Подоляк.

До прикладу, зараз наступ російських військових у Сєвєродонецьку дещо сповільнився. Як припустив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, через тривалі бої у російських військових можуть вичерпуватися сили. Або ж вони вже почали перегруповувати війська. У будь-якому випадку підрозділи Збройних Сил України надійно стоять на своїх позиціях і не дають ворогу просуватися вперед.

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