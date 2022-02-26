Работают снайперы: в Тростянце на Сумщине просят людей не выходить на улицы

На Сумщине предупредили жителей о российских снайперах. В Тростянце гражданским рекомендуют не выходить на улицу.

Об этом сообщили журналисты Общественного со ссылкой на советницу главы Сумской военной администрации Алену Бояринову 26 февраля.

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"Тростянец. В городе работают снайпера. Гражданским нельзя выходить на улицу!", – заявила Алена Бояринова.

Ранее глава военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил о боях в окрестностях Сум. Обычным жителям приказали сидеть дома подальше от окон.

"Наша тероборона держит сопротивление", – подчеркнул Живицкий.

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