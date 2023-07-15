Научились вводить врага в заблуждение: как украинские пилоты виртуозно избегают российские ракеты

Враг преобладает в количестве и оружии, но благодаря смекалке и профессиональности украинских военных, им удается эффективнее бороться с оккупантами. В частности, пилоты научились из имеющихся средств избегать поражения и наносить ответные удары.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил, какие средства могли бы значительно облегчить и обезопасить украинских стражей неба.

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Какая виртуозность работы

Совершить противоракетный манёвр, развернуться, опуститься вниз, при этом успеть еще и отстреляться, включить форсаж и убежать от ракет – это краткое описание одного боевого вылета, который сегодня совершают украинские пилоты. За время полномасштабного вторжения они научились виртуозно давать отпор врагу и избегать их поражения.

У нас летчик не просто выполняет задание, а ему говорят: давай быстрее, потому что по тебе уже пуски пошли. То есть летчик понимает, что по нему уже с востока отработали, а еще летит с юга,

– подчеркнул Игнат.

Проблема в устаревших радарах 70-х годов и методах отслеживания. Пока всю информацию о том, что по ним летит и откуда, пилоты получают только от наземных средств.

Юрий Игнат о работе украинских пилотов: смотреть видео

Что облегчит работу

Облегчить работу пилотов в небе и уберечь их могут АВАКС, считает Юрий Игнат. Это система, которая предназначена для своевременного выявления воздушных и надводных целей, наведения на них боевых самолетов и выдачи данных об обстановке на пункты управления.

"Ему не нужно залетать в зону поражения вражеской ПВО. Он внутри страны может курсировать. Мы получаем данные от партнеров, имеющих такие самолеты, о воздушной обстановке откуда идут пуски. К сожалению, такая информация не всегда своевременна. Например, когда пуски осуществляет подводная лодка, так время идет на минуты", – объяснил спикер.

Работа украинских сил ПВО: детали