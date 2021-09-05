Работал на спецслужбы России: сепаратиста "Джигурду" не зарегистрировали кандидатом на выборах

Лидера пророссийской партии "Спас" Эдуард Коваленко, который также известен по прозвищу "Джигурда", не зарегистрировали кандидатом в депутаты. Херсонский сепаратист хотел избираться в 184 округе.

Однако ЦИК вовремя выяснила детали прошлого Коваленко. Кто забыл – "Джигурда" сам признался, что работал на спецслужбы России.

Важно ЦИК начала регистрировать кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду

Почему Коваленко отказали

Сепаратиста, которого СБУ называла агентом ФСБ, не стали регистрировать кандидатом в депутаты, ведь он имеет судимость. Согласно информации МВД, "Джигурда" был осужден и его судимость не была погашена. А это закрывает ему путь в кандидаты.

Что известно о сепаратисте "Джигурде"