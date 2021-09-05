Работал на спецслужбы России: сепаратиста "Джигурду" не зарегистрировали кандидатом на выборах
5 сентября 2021 , 10:26Читати новину українською
Источник:"Мост"
Лидера пророссийской партии "Спас" Эдуард Коваленко, который также известен по прозвищу "Джигурда", не зарегистрировали кандидатом в депутаты. Херсонский сепаратист хотел избираться в 184 округе.
Однако ЦИК вовремя выяснила детали прошлого Коваленко. Кто забыл – "Джигурда" сам признался, что работал на спецслужбы России.
Важно ЦИК начала регистрировать кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду
Почему Коваленко отказали
Сепаратиста, которого СБУ называла агентом ФСБ, не стали регистрировать кандидатом в депутаты, ведь он имеет судимость. Согласно информации МВД, "Джигурда" был осужден и его судимость не была погашена. А это закрывает ему путь в кандидаты.
Что известно о сепаратисте "Джигурде"
- Эдуард Коваленко, глава пророссийской партии "Спас", который много лет в Украине занимался разнообразными провокациями в интересах России. К примеру, он и его партия "Спас" публично стали называть войну на Донбассе гражданской.
- 23 января СБУ заявила, что задержала жителя Херсонской области, который разжигал сепаратистские настроения и работал над дестабилизацией общественно-политической ситуации в Украине. На видео, которое опубликовали в сети, Коваленко рассказал, как работал на спецслужбы России.
- В 2017 году Коваленко получил пятилетний тюремный срок за срыв мобилизации. В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину.