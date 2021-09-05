Однак ЦВК вчасно з'ясувала деталі минулого Коваленка. Хто забув – "Джигурда" сам зізнався, що працював на спецслужби Росії.

Важливо ЦВК почала реєструвати кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради

Чому Коваленку відмовили

Сепаратиста, якого СБУ називала агентом ФСБ, не стали реєструвати кандидатом у депутати, адже він має судимість. Згідно з інформацією МВС, "Джигурда" був засуджений і його судимість не була погашена. А це закриває йому шлях в кандидати.

Що відомо про сепаратиста "Джигурду"