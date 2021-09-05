Однак ЦВК вчасно з'ясувала деталі минулого Коваленка. Хто забув – "Джигурда" сам зізнався, що працював на спецслужби Росії.
Важливо ЦВК почала реєструвати кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради
Чому Коваленку відмовили
Сепаратиста, якого СБУ називала агентом ФСБ, не стали реєструвати кандидатом у депутати, адже він має судимість. Згідно з інформацією МВС, "Джигурда" був засуджений і його судимість не була погашена. А це закриває йому шлях в кандидати.
Що відомо про сепаратиста "Джигурду"
- Едуард Коваленко, очільник проросійської партії "Спас", який багато років в Україні займався різноманітними провокаціями в інтересах Росії. До прикладу, він і його партія "Спас" публічно стали називати війну на Донбасі громадянською.
- 23 січня СБУ заявила, що затримала жителя Херсонщини, який розпалював сепаратистські настрої й працював над дестабілізацією суспільно-політичної ситуації в Україні. На відео, яке опублікували в мережі, Коваленко розповів, як працював на спецслужби Росії.
- У 2017 році Коваленко отримав п'ятирічний тюремний термін за зрив мобілізації. В кінці 2019 року його обміняли на українських заручників. Пізніше він повернувся в Україну.