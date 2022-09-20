Были ли случаи предательства среди полицейских Киевщины во время российской оккупации

В ходе оккупации россияне ищут среди населения представителей власти, правоохранительных органов и активистов. Во время пребывания росармии в Киевской области некоторые полицейские работали как партизаны.

Об этом рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области генерал Андрей Небитов.

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"Нацполиция в Киевской области начала 40 уголовных производств в отношении коллаборантов. Сейчас 10 уголовных производств мы направили в суд. По 13 производствам успели сообщить о подозрении. Мы все материалы передали в Службу безопасности Украины", – отметил Небитов.

Что делали полицейские в оккупации

Сейчас полиция разрабатывает информацию и предоставляет необходимые данные военным, другим правоохранительным органам и СБУ. Небитов сказал, что правоохранители напрямую работают по мародерам.

Что касается коллаборантов среди работников полиции Киевской полиции, то пока не зафиксировали ни одного случая. Хотя у нас были те, кто попадал под оккупацию. Некоторые переходили в нелегальное положение. То есть совершали действия партизанского характера и предоставляли информацию о расположении российской армии,

– рассказал Небитов.

Потери полицейских

Генерал отметил, что полицейские тоже помогали с доставкой гуманитарной помощи. Речь идет о горючем, лекарстве и еде.

"Не могу не вспомнить, что именно полиция Киевской области, к сожалению, потеряла 5 своих полицейских – двоих на Востоке и троих во время эвакуационных мероприятий. Были ранены 5 работников полиции. Нет информации об одном работнике группы реагирования, которого похитили в Броварском районе", – сказал Небитов.

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