Про це розповів керівник Головного управління Національної поліції в Київській області генерал Андрій Нєбитов.

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"Нацполіція у Київській області розпочала 40 кримінальних проваджень щодо колаборантів. Наразі 10 кримінальних проваджень ми направили до суду. По 13 провадженням встигли повідомити про підозру. Ми всі матеріали передали до Служби безпеки України", – зазначив Нєбитов.

Що робили поліцейські в окупації

Зараз поліція опрацьовує інформацію та надає необхідні дані військовим, іншим правоохоронним органам та СБУ. Нєбитов сказав, що правоохоронці безпосередньо працюють по мародерах.

Щодо колаборантів серед працівників поліції Київської поліції, то наразі не зафіксували жодного випадку. Хоча у нас були ті, які потрапляли під окупацію. Деякі переходили на нелегальне становище. Тобто вчиняли дії партизанського характеру й надавали інформацію про розташування російської армії,

– розповів Нєбитов.

Втрати поліцейських

Генерал зазначив, що поліцейські також допомагали з доставленням гуманітарної допомоги. Мовиться про пальне, ліки та їжу.

"Не можу не згадати, що саме поліція Київської області, на жаль, втратила 5 своїх поліцейських – двох на Сході й трьох під час евакуаційних заходів. Були поранені 5 працівників поліції. Не маємо інформації щодо одного працівника групи реагування, якого викрали у Броварському районі", – сказав Нєбитов.

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