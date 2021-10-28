Работать не хуже британского суда, – Шабунин о страхе Фемиды перед реформой

28 октября 2021 , 01:30
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Источник:

24 канал

Вероятнее всего, что осенью 2022 года в Украине будет очищена судебная система. Только за 3 осенних месяца Высший совет правосудия может уволить всех судей Печерского суда и Окружного админсуда Киева, если его к тому времени не ликвидируют.

Такое мнение высказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. По его словам, судейская мафия испугается уже после первых решений очищенной ВСП.

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"Как только ВСП примет первые решения по судейской мафии, я вам гарантирую, что вся система начнет работать "по последней букве закона". Они будут понимать, что за любое отклонение от закона моментально вылетят, а потом еще и сядут в тюрьму", – пояснил активист.

Он заверил, что судьи хорошо понимают, как будут отвечать за свои преступления.

Наши судьи не дураки. Так хитро обходить закон-надо иметь клепку в головах. Как только увидят, что их могут выбросить на помойку, будут судить не хуже британского суда, увидите.

Виталий Шабунин

Глава ГПК

Шабунин об очищении ВСП в эфире программы "Что это было?": смотрите видео

Блокирование судебной реформы: что происходило

  • Судейская мафия блокировала старт реформы почти 2 месяца.
  • Дело в том, что очищать Высший совет правосудия должен новосозданный Этический совет. В него Совет судей должен был избрать своих представителей.
  • Блокировали процесс очень легко – просто не выдвигали своих кандидатов. В то же время международные партнеры своих представителей выбрали сразу.
  • Все же 23 октября судьи сдались, выдвинув своих лиц.
  • В ГПК уверены – теперь у судей точно нет шансов блокировать процесс.
Автор: Тетяна Пасічник