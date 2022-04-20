Заробитчанин, который был на российских деньгах, – Подоляк о том, нужен ли Медведчук Кремлю
Источник:НВ
Виктор Медведчук 18 апреля выступил с предложением к Зеленскому и своему куму Путину обменять его на защитников и жителей Мариуполя. В то же время основательной реакции России на эту просьбу нет.
Только спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что о предложении знают, но Медведчук гражданин Украины, передает 24 канал. Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, может ли это означать, что Медведчук не нужен Кремлю.
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Медведчук не может на что-то влиять
Он сказал, что в первую очередь не надо думать, что Россия – большая страна, а такое лицо как Медведчук может на что-то влиять.
На самом деле он просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то брал себе, рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятельный: дайте ему еще денег и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки,
– сказал Подоляк.
По его словам, Медведчук никому не нужен был ни в Украине, ни в России.
За счет связей в Украине он доказал России, что здесь может на что-то влиять. Они видели, что у него растет и медийная, и политическая, и бизнес активность,
– добавил Подоляк.
Нужен России только для того, чтобы свести счеты
Но, по его мнению, Россия сегодня хочет избавиться от всех таких "перспективных" субъектов, как Медведчук, которые ввели их в очень большое заблуждение, в частности, говоря, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей.
Подоляк сказал, что все такие "медведчуки" – это маленькие люди, и россиянам они не нужны. А если нужны, то лишь для того, чтобы свести с ними какие-то счеты.
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