Лише речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що про пропозицію знають, але Медведчук є громадянином України, передає 24 канал. Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, чи може це означати, що Медведчук не потрібен Кремлю.

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Медведчук не може на щось впливати

Він сказав, що в першу чергу не треба думати, що Росія – велика країна, а така особа як Медведчук може на щось десь впливали.

Насправді він просто заробітчанин, який був в Україні на російських політичних грошах. Він щось собі брав, розповідав якісь казки про те, що він тут впливовий: дайте йому ще грошей і він узагалі тут переворот влаштує, парламент буде контролювати і таке інше. Але це все казки,

– сказав Подоляк.

За його словами, Медведчук нікому не потрібен був ані в Україні, ані в Росії.

За рахунок зв’язків в Україні він довів Росії, що тут може на щось впливати. Вони бачили, що у нього зростає і медійна, і політична, і бізнесова активність,

– додав Подоляк.

Потрібен Росії лише для того, аби звести рахунки

Але, на його думку, Росія сьогодні хоче позбутися всіх таких "перспективних" суб'єктів, як Медведчук, які ввели їх у дуже велику оману, зокрема, говорячи, що в Україні 80% проросійсько налаштованих людей.

Подоляк сказав, що усі такі "медведчуки" – це маленькі люди, і росіянам вони не потрібні. А якщо потрібні, то лише для того, щоби звести з ними якісь рахунки.

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