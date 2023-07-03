"Киев – часть России": как компания Meta оскандалилась в переписке с пользователем

Компания Meta, резко цензурующая упоминания о войне в Украине, в очередной раз оскандалилась. На этот раз это произошло в переписке между пользователем и поддержкой.

Новый скандал с Meta

Переписку с работником поддержки обнародовал пользователь фейсбука Святослав Степаненко. Он возмутился ответом, полученным от Meta.

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Степаненко написал в поддержку, потому что не смог опубликовать объявление. Ему выбила ошибка из-за того, что рекламодатели в России не могут создавать или запускать рекламу, а Степаненко, мол, находится в России. Поэтому пользователь решил объяснить, что он живет в Украине, а не в России.

Украинца возмутило, что во время войны в Украине компания идентифицирует его как россиянина. Потому он попросил исправить ошибку.

В ответ работник Meta заявил, что Киев является "частью" России.

Причина, по которой ваш рекламный профиль был выключен в стране или часовом поясе, заключается в том, что для рекламного профиля установлен Киев, который является частью России. Я настоятельно рекомендую вам изменить часовой пояс,

– говорится в сообщении.



Возмутительная переписка с работником Meta / Скриншот Святослава Степаненко

Некоторые пользователи фейсбука допустили в комментариях, что автор публикации мог случайно выбрать своей локацией не украинский Киев, а российскую деревню Киев, расположенную в Пермском крае. Однако Степаненко никак не отреагировал на подобные замечания комментаторов.