Новий скандал з Meta

Листування з працівником підтримки оприлюднив користувач фейсбуку Святослав Степаненко. Він обурився відповіддю, яку отримав від Meta.

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Степаненко написав у підтримку, бо не зміг опублікувати оголошення. Йому вибила помилка через те, що рекламодавці у Росії не можуть створювати або запускати рекламу, а Степаненко, мовляв, перебуває у Росії. Тож користувач вирішив пояснити, що він живе в Україні, а не у Росії.

Українця обурило те, що під час війни в Україні компанія ідентифікує його як росіянина. Тому він попросив виправити помилку.

У відповідь працівник Meta заявив, що Київ є "частиною" Росії.

Причина, за якою ваш рекламний профіль був вимкнений в країні чи часовому поясі полягає у тому, що для рекламного профілю встановлений Київ, який є частиною Росії. Я наполегливо рекомендую вам змінити часовий пояс,

– мовиться у повідомленні.



Обурливе листування з працівником Meta / Скриншот Святослава Степаненка

Зверніть увагу! Деякі користувачі фейсбуку припустили у коментарях, що автор публікації міг випадково обрати своєю локацією не український Київ, а російське село Кієв, що у Пермському краю. Щоправда, Степаненко ніяк не відреагував на такі зауваження коментаторів.